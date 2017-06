Mart Smeets wil niet in Tour du Jour

Video 1,2 miljoen kijkers zien Maan in voetsporen van Anita Meyer treden

10:52 Ruim 1,2 miljoen mensen zagen gisteren hoe The Voice of Holland-zangeres Maan het nummer They don’t play our lovesong anymore uit het repertoire van Anita Meyer moeiteloos vertolkte. Ze deed dat tijdens het televisieprogramma Beste Zangers op NPO1.