Martijn Fischer: Rachel Hazes is juist heel lief

Fischer, die eerder de rol van André vertolkte in een film en een musical over het leven van de volkszanger: ,,Laatst kwam er al iets over haar naar buiten wat niet waar bleek te zijn. Dat was echt dom gelul ja. Heel gemeen. Ik snap gewoon niet dat als je als bekend persoon niet ook een keer slecht in je vel mag zitten. Laat mensen toch eens met rust!''



Daarmee refereert de acteur aan het verhaal van De Telegraaf. De krant beweerde dat Rachel zelfmoord had geprobeerd te plegen. De Telegraaf moest dit later rectificeren en Rachel een schadevergoeding betalen.



Martijn brengt de hits van Hazes vanaf oktober ten gehore tijdens een toer langs Nederlandse clubs. En dit kan alleen met toestemming van Rachel. ,,Rachel moet het je echt gunnen! Anders mag het gewoon niet.'' Maar de zanger werkt ook aan eigen materiaal. ,,Ik ben daar op dit moment op alle vlakken mee bezig, ik beloof het bij deze.''