Mattie gaat zonder Wietze verder op Qmusic

Programma directeur van Qmusic Iwan Reuvenkamp laat in een verklaring weten: ,,We zijn heel blij dat Mattie heeft bijgetekend en ook de komende jaren bij Qmusic te horen zal zijn. De afgelopen maanden hebben we veel gesproken met zowel Mattie als Wietze. Heel graag zouden we met beide dj’s verder willen gaan, ik ben dan ook verbaasd over de recente berichtgeving. De deur bij Qmusic heeft altijd voor Wietze opengestaan.”



De woordvoerster van Qmusic zegt dat Wietze de Jager zich dinsdag ziek heeft gemeld en dat hij daarom geen reactie zal geven. De mogelijkheid bestaat dat hij later nog bijtekent, zegt ze.



Het leek een zekerheid de afgelopen weken. Mattie en Wietze zouden de overstap maken naar SkyRadio. Volgens bronnen was het altijd al Mattie die twijfelde over een transfer. Hij is nu ook degene die ingaat op het bod van Qmusic om solo bij de zender te blijven.



Mattie Valk doet morgen tijdens de ochtendshow op Qmusic zijn verhaal.