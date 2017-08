Mel B. choqueert met transparante catsuit

Volgens de Daily Mail liet de 42-jarige Mel zich van alle kanten fotograferen en showde ze gewillig haar strakke billen. ,,De moeder van drie kwam gevaarlijk dichtbij het flashen van haar hele lijf, maar haar one piece behield haar bescheidenheid'', concludeert de Britse tabloid.



De zangeres geniet in Los Angeles volop van de aandacht, maar is er mogelijk ook om meer klussen binnen te hengelen. Volgens Heat Magazine heeft televisiezender E! interesse en staat er een realitysoap op stapel. De brunette is verwikkeld in een vechtscheiding en zou het geld goed kunnen gebruiken omdat ze elke maand een flink bedrag aan alimentatie aan haar ex Stephen Belafonte moet betalen. Naar verluidt gaat het om 34.000 euro per maand.