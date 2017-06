Michael bedankt Barbie voor twee 'heerlijke' kinderen

Interview Tom Egbers: Cruijff was de Robin Hood van Catalonië

11:12 Johan Cruijff heeft veel betekend voor het Spaanse Catalonië, als speler en later trainer van Barcelona, maar ook voor de culturele identiteit. Dat zien we vanavond in de documentaire The Last Match. Studio Sport-presentator en Cruijff-kenner Tom Egbers haalt naar aanleiding van deze documentaire – persoonlijke - herinneringen op aan de vorig jaar overleden voetballegende.