Mies Bouwman: Allemaal dezelfde vrouwen op tv

Met veel populaire presentatoren en programma's heeft Mies dus niet veel op. Bijvoorbeeld Boer zoekt vrouw. ,,Dat is van een truttigheid! Ik vind het niks, niet van deze tijd'', meent Bouwman. Volgens haar zit er geen tempo in en is het 'een beetje vrouwenhandel'. ,,Ik vind het gênant. Met alle respect voor Yvonne Jaspers, maar ik word een beetje kriegel van dat verpleegsterstoontje.''



En ook over Eva Jinek heeft Mies een mening: ,,Die moet nog wel even loskomen. Ze is goed hoor, maar bijna te ambitieus. Die zit te springen, die wil zo graag. Dat is nog geen relaxte presentator.'' Gelukkig heeft Mies ook tv-persoonlijkheden waar ze wel graag naar kijkt. Zoals Claudia de Breij. ,,Die stelt zich ook niet aan in de zin van: nu ga ik politiek geëngageerd doen. Dat is goed geobserveerd van haar.''



Zelf heeft Mies weinig met haar sterrenstatus. Iets waar ze altijd goed over kon praten met Johan Cruijff. ,,Die beleefde ook weinig aan die sterrenstatus. Oh god, dat die nu ook al dood is. Je moet eigenlijk niet zo oud worden, want alle mensen die je lief en leuk vindt, vallen weg.''