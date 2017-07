Miljoen kijkers voor start Dokter vs Internet van Anita Witzier

Nicole Buch genoot van survivallen op tropisch Robinson-eiland

12:42 Nicole Buch, de weduwe van de in 2014 overleden presentator Menno Buch, is een van de vijftien bekende Nederlanders die voor Expeditie Robinson afreisden naar een onbewoond eiland. De televisiemaker en presentatrice dacht eerst heel lang na over haar deelname en bereidde zich voor door heel veel te eten.