Miljoenen voor Quincy Jones in royalty-zaak Jackson

De zaak draaide om royalty's over de muziek die de inmiddels 84-jarige Quincy samen met met de King of Pop maakte. Het gaat daarbij om de nummers Bad, Thriller en Off The Wall. Na de dood van Jackson zouden de beheerders van zijn erfenis grove fouten hebben gemaakt in de betaling van royalty's. Zo beweert Quincy dat hij veel te weinig heeft gekregen voor zijn bijdrage aan nummers die te horen zijn in de film This Is It.