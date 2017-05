Miljuschka is 'de lekkerste MILF'

Miljuschka ontving de meeste stemmen van de luisteraars van de radiozender. SLAM! zorgde voor wat voorpret in de week voor Moederdag door tijdens de ochtendshow Joost = Wakker! op zoek te gaan naar de lekkerste MILF van 2017. ,,We merkten dat veel mensen bij het woord 'moeder' direct saaie en burgelijke asociaties hebben, maar we willen met deze verkiezing benadrukken dat moeders nog steeds heel erg sexy kunnen zijn'', zei SLAM!-dj Joost Burger.



Tien bekende moeders waren in de running voor de prijs. Volgens het radiostation was het opvallend ook direct 'nieuwe moeders' werden genomineerd. Zo zijn Carice van Houten, Bobbi Eden en Victoria Koblenko pas in het afgelopen jaar bevallen, maar direct genomineerd.



Miljuschka is onder meer bekend van het RTL5-programma Topchef Academy en was vroeger vj bij TMF.