Moeder OG3NE zwaait zussen uit bij hotel in Kiev

,,Vanavond kregen we de verrassing van ons leven!”, schreef de groep vrijdagnacht op Facebook, Instagram en Twitter bij een foto waarop Amy, Shelley en Lisa te zien zijn met hun moeder en vader Rick Vol (54).️ ,,Onze zieke mama is in Kiev! We kunnen niet geloven dat ze ons zaterdagavond gaat zien optreden, hier op het Eurovisie Songfestival! We're gonna stand in line!” Vanmorgen, tijdens het uitzwaaimoment, liepen de zussen lachend naar buiten. ,,We zijn blijer dan ooit', aldus Shelley. ,,Knap dat iedereen dit voor zich wist te houden. We wisten echt van niets en waren in shock toen we mama zagen.'' Morgen, na de finale, is het ook nog Moederdag. Het complete gezin Vol kan dat dus in Kiev vieren, voordat ze zondagmiddag weer per KLM-toestel naar Nederland reizen.



Of Isolde al dan niet naar naar Kiev zou komen was langere tijd onzeker. De zussen en vader Rick stelden meer dan eens dat de gezondheidstoestand van Isolde een reis naar Oekraïne niet toeliet. Isolde Vol – die al jaren strijdt tegen een zeldzame vorm van botkanker met lastig te behandelen uitzaaiingen in haar hoofd – onderging de afgelopen jaren meerdere ingrepen. Zo werd ze twee keer geopereerd en twee maanden lang bestraald in Parijs. Volgende week begint ze met nieuwe behandelingen, zo zei Rick Vol recent.



Rick Vol: ,,Aanvankelijk waren de vooruitzichten na de eerste behandelingen goed. Maar we wisten ook dat er risico’s waren. Van heftige ingrepen in een kwetsbaar en ingewikkeld gebied als je hoofd word je immers nooit beter. We zagen de toekomst aanvankelijk best positief in, maar na die behandelingen verliep het herstel tragischer dan verwacht. De eerst nog zoete prognose bleek een bittere pil. Zo is mijn vrouw verlamd geraakt, kan ze niet meer goed lopen en is het voor haar lastig om zelfstandig dingen te doen.’’