Moeder Taylor Swift in tranen bij rechtszaak billenknijpende dj

Zanger Glen Campbell (81) overleden

7:32 De Amerikaanse countryzanger en gitarist Glen Campbell is vandaag op 81-jarige leeftijd overleden. De familie van de zanger maakte zijn dit bekend op zijn officiële website in een verklaring, waar ook een videoclip van het nummer 'Adiós' van Campell aan gekoppeld was. De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend.