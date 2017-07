Monique krijgt naaktshootreminder, Jeroen spot dolfijnen

Het handje van Otis

Baby Karthaus-Spoor heeft zich een favoriete pose aangemeten. Volgens zijn trotse mama Carolien treft ze de vier weken oude Otis vaak aan als 'de denker'. ,,Stop the time'', wenst ze over haar eerste kindje.

'De Denker' 💙 #favouritepose #babyotis #4weeks #stopthetime @jonkarthaus Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Jul 2017 om 1:56 PDT

Isa: Hot, hot, hot

De kat van Isa Hoes wil dat haar baasje nog even blijft. Er zit voor de actrice-schrijfster niets anders op bij haar witte prinses in de zon te blijven.

Ik mag blijkbaar niet weg... dus blijf ik even bij de witte prinses in de zon #hothothot #relax #catlover #😻 Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Jul 2017 om 4:24 PDT

Ronnie fixt ijs

Ronnie Flex himself is vandaag achter de verkoopbalie van een bekende snoepwinkel gekropen om daar een zogenoemde Twizzl in elkaar te draaien. In het ijscobekertje kan hij naast fruit ook een lading zoet kwijt.

☀️ Ff een Ronnie Flex Twizzl gefixt bij Jamin 👅🍦 Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Jul 2017 om 5:08 PDT

Freeks dierenfeitjes vanaf Hawaï

Televisiebioloog Freek Vonk is in het Volcanoes National Park op Hawaï nog geen gorilla's tegengekomen maar is uiteraard mega enthousiast over de gouden meerkat. Het dierenweetje van de dag: deze aap kan in de wangzak net zo veel voedsel kwijt als in de maag.

'Belle' Bandita & Chantal

Chantal Janzen is naast presentatrice en moeder ook bladenmaker. Voor haar maandmagazine &C liet de blondine zich vastleggen met de Rotterdamse rockchick Elle Bandita (echte naam Ryanne van Dorst). De zangeres haat make-up, maar voor deze gelegenheid kreeg ze toch wat opgesmeerd.

'Mooie herinnering' van Monique

Monique Smit werd vanochtend herinnerd aan het moment dat ze poedelnaakt poseerde met een gigantische spin. Hoewel La Smit er bijzonder relaxed bij staat, roept ze nu dat ze dit nooit meer van plan is.

Ik kreeg vanmorgen een mooie herinnering op Facebook! Moewhaha, nooit meer! 😱🕷#veronicamagazine Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Jul 2017 om 3:47 PDT

Het monstertje van Rik

Rik van de Westelaken ontdekte vandaag op zijn telefoon een selfie van één van zijn neefjes die dit ietwat hysterische fotootje maakte.

Jeroen deelt liefde

Jeroen van der Boom spot op een onbekende locatie ergens ter wereld niet één maar complete groepen dolfijnen. De bijzondere dieren zwemmen vlak langs de foot van 'fishing man' Jeroen langs. Van de zanger is bekend dat hij het heerlijk vindt om in zijn vrije tijd zijn hengel uit te slaan.

Love ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Jul 2017 om 0:58 PDT

Gewonde Ali

Fans die geschrokken reageren op een selfie van Ali B waarop hij met een bebloede lip, neus en wang stoïcijns de camera in staart, kunnen worden gerust gesteld. De knuffelmarokkaan zit in Tanger midden in de opnames van het Belgische misdaaddrama Patser. Zijn gehavende gezicht is dus puur voor de show.