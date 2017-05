Muck (1) krijgt huis cadeau, Nikkie verovert Singapore

Chillen in Kiev

Het circus van het Eurovisie Songfestival uitputtend? Amy en Lisa pakken een relaxmoment in hun kleedkamer van het Exhibition Centre op twee wit-paarse luchtbedden. Colaatje erbij, slippers aan: zo houden de zusjes Vol het vol.

Whoever said that #Eurovision is stressfull definitely hired the wrong team 👏🏼 😂 #ESC17 Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 May 2017 om 8:47 PDT

Plastic Maik

Maik de Boer laat vanuit Barcelona weten dat hij er niet uit wil zien als de overleden popster George Michael, maar prijst een paar goedkope plastic oorbelletjes aan.

Nee dit is geen George Michael contest maar de geplakte plastic oorbellen van @andrealanner @grassobarcelona Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 May 2017 om 3:04 PDT

'Go Dutch'

Nikkie Plessen heeft er weer een mijlpaaltje bij. De oprichtster van het label NIKKIE siert de meicover van ELLE in Singapore in een korte jumpsuit met print, wit jasje en plateauzolen. Toevallig is een nieuwe vestiging van een NIKKIE-shop in de stad net open.

Armin: Let's rock it

Top-dj Armin van Buuren blikt alvast vooruit naar dit weekend, wanneer een show in de Amsterdam Arena plaatsvindt. Armin zit 25 jaar in het vak en zijn jubileumknaller Best of Armin vindt gretig aftrek; het is stijf uitverkocht.

Dag Sylvie

Sylvie Meis is voor de zoveelste keer op weg naar Keulen om daar de opnames van de dansshow Let's Dance te presenteren. Haar look of the day: een witte trui met breton streep, nepleren broek, matchende handtas en mega zonnebril.

Good Morning🙋🏼At the airport to catch my flight ✈️to Cologne! @letsdance 💃🏼💃🏼 @rtlde Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 May 2017 om 2:03 PDT

Xander huilt met de pet op

Xander de Buisonjé blijkt niet zo goed met verbouwingen als met de piano. De entree tot zijn nieuwe douchecel is te laag voor de boomlange vader van drie.

Douche opmeten.. past net (niet) 🤔#verbouwen #huilenmetdepetop #bouwvalgezocht #komtditooitnoggoed? Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 May 2017 om 2:11 PDT

Knuffelmomentje Wijnand

3FM-dj Wijnand Speelman kreeg vandaag een behaard speelmaatje in zijn uitzending te gast. Hondje Alfie wordt geïntroduceerd als de programmageleidenhond.

Eerste werkdag van Alfie de 'programmageleidenhond'! #3FM Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 May 2017 om 5:15 PDT

Jaap en Kim pakken uit

Muck, ook wel bekend als Muckepuk, is baby af. Het zoontje van zanger Jaap Reesema en schoonheidskoningin Kim Kötter mag één kaarsje uitblazen. Van zijn peettante- en oom kreeg het ventje een cadeau, dat door zijn vader als bizar wordt gezien. Muckepuk kan beginnen met de inrichting van zijn eigen huis!

Deze blik..... een bizar cadeau gekregen van zijn lieve peettante en peetoom Nicole en Wouter... een eigen huis!! ❤️❤️ @muckepuk @kimkotter Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 May 2017 om 12:08 PDT