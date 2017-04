Muziekkenners: Sgt. Pepper's was al geniaal, beter kan niet

Leo Blokhuis,

muziekexpert:

,,Weet je wat het mooie is aan een nieuwe versie? Dat de oude er altijd blijft. Ik heb het nieuwe album nog niet gehoord, maar begrijp dat de muziek cleaner is gemaakt. Nou, ik vind dat je muziek binnenstebuiten mag trekken en er alles mee mag doen, zolang de originele versie maar intact en te koop blijft. Liedjes niet coveren heb ik ook altijd onzin gevonden. Maak er voor mijn part een houseversie van, je hoeft er toch niet per se naar te luisteren? Muziek behoort tot het publieke domein zodra het uitgegeven is."



Marnix Wesselink,

namens de Beatles Fanclub:

,,Meerdere klassiekers gingen de Beatles al voor, zoals Pet Sounds en The Smile Sessions van de Beach Boys. Van The Beatles werden wel her en der losse tracks gedaan, zoals Yellow Submarine, maar ze waren altijd vrij conservatief om muziek op deze manier te benaderen. De hoogste tijd dus voor deze variatie, die wij zeer toejuichen. Sgt. Pepper's is dan de beste gelegenheid, het bekendste album met de meeste culturele impact. Ik ben heel blij dat ze dit doen. Een leuke nieuwe manier om naar oude muziek te luisteren."



Frits Spits,

radiomaker:

,,Van het origineel blijf je af, ben je bedonderd! Maar als het origineel gekoesterd blijft, mag iedereen met kunst doen wat hij wil. Kijk, dit album is iconisch, een mijlpaal. Het stond aan de basis van een nieuwe periode van The Beatles, waarin zij experimenteerden, andere groepen inspireerden. Denk alleen al aan het album Picknick van Boudewijn de Groot. Je voelde je meegenomen in een stroom van vernieuwing. Je wilde naar een nieuwe tijd, een betere wereld. Dat gevoel was sterker verbonden aan de popmuziek dan nu. Je eigen gang gaan. Moderne technieken zijn altijd goed, hoewel ik vinyl nog altijd het mooist vind klinken."



Erik de Zwart,

media-ondernemer:

,,Het was al geniaal hoe George Martin dat gedaan heeft op die vier recorders, zo orkestraal. Heeft zijn zoon Giles het gedaan? Dus dan blijft het in de familie? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo raar, want dan is het ook een eerbetoon aan zijn vader. Eigenlijk is het

album al perfect, maar als je het nog mooier kan maken, dan moet je dat zeker doen. Hetzelfde heb je met de Beach Boys, Pet Sounds. Ook geweldig gedaan. Wat ben ik blij dat we anno nu, in de 21ste eeuw, straks in juni nog live naar Brian Wilson kunnen luisteren. Pet Sounds heb ik al twee keer live meegemaakt. Fenomenaal. Zou mooi zijn als dit album van The Beatles nog meer finesses zou kennen. Je moet met de tijd meegaan, mijn zegen hebben ze. Alleen: eerst horen, dan geloven."



Eric van Tijn,

muziekproducer:

,,In principe vind ik dit heiligschennis. Dat komt ook omdat het wat mij betreft het beste album ooit is. Aan de andere kant: ik heb in Las Vegas die Love-show gezien. Daar hadden ze ook allerlei remixen gemaakt van liedjes en ook door elkaar. Dacht ik vooraf: dit zal helemaal niks worden, maar eerlijk gezegd was dat heel goed gedaan. Dus het kán wel iets opleveren. Maar ik denk dan: als je het album opnieuw gaat uitbrengen, waarom zou je het dan remixen? Hetzelfde album! Dan is een remix niet nodig. Heeft geen zin. Het kan niet beter worden dan het al was. Het was al geniaal."