Mysterieuze aftelklok op website Janet Jackson

Bella Hadid biedt excuses aan voor totale flop luxefestival

30 april Na rapper Ja Rule heeft ook topmodel Bella Hadid haar excuses aangeboden voor het geflopte Fyre Festival. Het evenement op de Bahama's moest het meest luxueuze festival ter wereld worden, maar stelde bezoekers op alle terreinen teleur. De half-Nederlandse schone schrijft op Instagram: ,,Het spijt me zo erg en ik voel me echt slecht over het resultaat."