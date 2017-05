Naakte Kim oefent op zichzelf en Xander de Buisonjé breekt in

Tommie meets Jack

Wauw, het is Jack Sparrow in het echt! Zanger Tommie Christiaan nam snel een selfie toen hij iemand tegenkwam die heel sterk op de piraat uit Pirates of the Caribbean leek. Sommige fans denken dat het de echte Johnny Depp is, anderen zien een imitator.

Holy shit. It's @johnnydeppofficial #premiere #piratesofthecaribbean #salazarsrevenge #JackSparrow Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 May 2017 om 12:57 PDT

Inbreker Xander

Zanger Xander de Buisonjé komt vandaag zijn huis niet in via de voordeur. De 43-jarige vader van Sem en Céla Lynn is zijn huissleutels vergeten... In zo'n geval kun je de reservesleutel halen bij waar die ook ligt, maar je kunt ook inbreken. Xander kiest voor de laatste optie. In de video is te zien hoe hij door een opengemaakt raam klimt. Lukt het hem om binnen te komen?

Het is weer zover😂😂😂 #buitengesloten Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 May 2017 om 3:13 PDT

Jetteke zoekt het hogerop

Styliste Jetteke van Lexmond zoekt het wat hogerop vandaag. De zus van Lieke van Lexmond is voor haar werk op La Digue, het op twee na grootste eiland van de Seychellen. Maar wat ze nou precies in de helikopter doet... Weet jij het?

🚁 #work #islandlife #havingfuninthechopper Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 May 2017 om 4:39 PDT

Kim oefent op zichzelf

Model Kim Feenstra was in een creatieve bui vanochtend. De fotografe oefende haar hobby op haarzelf uit vanuit een kamer in het Amerikaanse Los Angeles. De foto's leverden elk rond de 10.000 likes of meer op.

Good Morning! Let's shoot sum... Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 May 2017 om 6:40 PDT

📷📷 Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 May 2017 om 6:41 PDT

Vadergevoelens

Freek Vonk (34) geniet intens van zijn bezoekje aan de Bahama's. De dierenliefhebber staat tussen de mangroven. ,,De meest bijzondere natuurlijke kraamkamers van de wereld", zo noemt hij het gebied. Freek staat tussen 'een stuk of tien' baby citroenhaaien en dat roept bij hem toch wat emoties op. ,,Als je hier geen vaderlijke gevoelens van krijgt, dan weet ik het ook niet meer!!"

In een van de meest bijzondere natuurlijke kraamkamers van de wereld, midden in de mangroven van de Bahama's tussen een stuk of tien baby citroenhaaitjes..... Als je hier geen vaderlijke gevoelens van krijgt, dan weet ik het ook niet meer!! 😍🦈❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 May 2017 om 17:51 PDT

Rijk aan familie

Het mag dan wel 25 graden zijn vandaag, maar Nicolette Kluijver ligt met haar gezin op bed. De RTL-presentatrice plaatst een foto op Instagram en noemt zichzelf 'rich as fuck'. Hiermee doelt de 32-jarige moeder op manlief Joost Staudt en haar kinderen Isabella Floortje, Jesse Joost en Ana-Sofia Isabella. Zo kun je natuurlijk ook deze zonnige dag met elkaar doorbrengen.

#imrichasfuck 👨‍👧‍👦👩‍👦 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 May 2017 om 22:34 PDT

Feest in huize Borsato

Een speciale dag voor Marco Borsato. Hij stapte vandaag precies 19 jaar geleden in het huwelijksbootje met zijn Leontine. ,,Vandaag al 19 jaar getrouwd met deze mooie lieverd in voor- en tegenspoed! @leontineborsato liefde van mijn leven!", is de tekst die onder de huwelijksfoto van het echtpaar staat. Wat zien ze er gelukkig uit!