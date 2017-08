Naomi Campbell: modeblad Vogue is te blank

Update Maassilo derde Nederlandse stop surfrockers Allah-Las in een week

23 augustus De Maassilo in Rotterdam zou voor de Allah-Las de derde Nederlandse stop worden in een week tijd. Vanavond werd het optreden van de Amerikaanse rockband afgelast in verband met terreurdreiging. Allah-Las trad dinsdagavond op in Groningen tijdens het festival Noorderzon in het Noorderplantsoen en zondagavond in Venlo tijdens het Zomerparkfeest. Morgenavond worden ze verwacht in Warschau in Polen. Ze sluiten het Europese deel van hun tour vrijdag en zaterdag af in Frankrijk.