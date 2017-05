Nederland doet helemaal niet mee

Hoewel Paul Verhoeven dit jaar verstek laat gaan – een jaar na de wereldpremière van Elle doet hij nog steeds interviews over de film (op dit moment in Japan) – is hij wel prominent aanwezig op de Croisette in Cannes. Op een van de gevels hangt een immense poster van zijn volgende filmproject: Blessed Virgin, een film over een lesbische non uit de Renaissance met wie het behoorlijk verkeerd afloopt. De poster is vooral bedoeld om financiers en distributeurs in deze internationale coproductie geïnteresseerd te krijgen.



Twee jaar geleden was Verhoeven wel in Cannes aanwezig om het toen nog onzekere project Elle aan de man te krijgen. Ik sprak hem destijds en hij had een lijst met actrices bij zich die hij voor de hoofdrol hoopte te strikken. Nicole Kidman stond op de lijst en nog een aantal andere A-actrices van rond de veertig. Verhoeven wilde er toen nog een Amerikaanse film van te maken.



Gelukkig ging dat niet door. Deels omdat de beoogde actrices terugdeinsden gezien de inhoud. Verhoeven koos voor Isabelle Huppert, een actrice van begin 60 die de rol van de verkrachte vrouw vol verve vertolkte. Het leverde haar een Golden Globe en een Oscarnominatie op.



Dit jaar is Huppert weer van de partij in Cannes. Een editie zonder deze Franse actrice is ondenkbaar. Zij speelt de hoofdrol in Happy End, de nieuwe film van haar favoriete regisseur Michael Haneke. Als alles meezit krijg ik Huppert volgende week te spreken. Ik hoop dat ze in vorm is.