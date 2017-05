Nederland kijkt massaal naar succesvolle halve finales

Het was een unieke tv-avond: voor het eerst speelde tijdens het Eurovisie Songfestival gelijktijdig een Nederlandse club een Europese wedstrijd. Dat zorgde ervoor dat veel kijkers moesten kiezen. Zo miste een flink aantal voetbalvolgers het doelpunt van Ajax, omdat ze voor het optreden van OG3NE toch even naar NPO1 waren gezapt.



De sterke concurrentie van het voetbal zorgde er ook voor dat het liedjesfestijn minder kijkers trok dan voorgaande jaren. Vorig jaar wist Douwe Bob in zijn halve finale 2,9 miljoen mensen aan de buis te kluisteren. Trijntje Oosterhuis (3,4 miljoen), The Common Linnets (3,3 miljoen) en Anouk (3,7 miljoen) wisten zelfs nog meer belangstellenden te trekken. De laatste keer dat het Songfestival minder kijkers trok was in 2012 toen 2,1 miljoen kijkers Joan Franka in de halve finale zagen stranden.