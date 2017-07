Nederpopband Doe Maar maakt indruk tijdens Concert at Sea 2017

Concert at Sea CAS-dj Milena Bleeksma is gek op 'ouwe meuk'

14:23 Bezoekers die via de zuidingang het terrein van Concert at Sea (CAS) willen betreden, komen haar tegen. Net achter één van de neergeplante betonblokken heeft ze haar blauwe, omgebouwde Vespa geparkeerd. De boxen van Milena Bleeksma staan op een kruiwagen in dezelfde kleur. Op een uitklaptafeltje staan een platenkoffer en twee kratten vinyl. ,,Het is allemaal begonnen met de platencollectie die ik van mijn opa heb geërfd.’’