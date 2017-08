Nieuw tv-programma voor schrijver en columnist Özcan Akyol

,,Behalve dat wij samen een programma gaan maken is er nog niet heel veel bekend,’’ vertelt Akyol rond de najaarspresentatie van de NPO. Het nieuwe programma moet op NPO1 worden uitgezonden, door welke omroep is nog niet bekend.



,,Heel concreet is het nog niet, maar mensen die mij een beetje volgen weten dat ik mezelf altijd afficheer als een provinciaal. En dat ik me altijd een beetje afzet tegen de kliek uit de grachtengordel en Hilversum; mensen die op redelijk vergelijkbare plekken wonen, dezelfde opleidingen genoten hebben en dezelfde interesses hebben. Ik wil laten zien dat dingen die in die kringen heel groot zijn, in de rest van Nederland behoorlijk anders kunnen liggen. Ik wil de schoonheden van Nederland laten zien, in alle nuances. Maar nogmaals: het wordt geen aapjes kijken in de provincie, daarvoor voel ik mezelf veel te nauw verwant als jongen uit Deventer. Het programma kan een talkshow worden, of echt een reisprogramma. Of wellicht een combinatie van beide.’’