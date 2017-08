Nieuwe Game of Thrones al illegaal te downloaden

Volgens The Verge lijkt het om een echte aflevering te gaan, alhoewel het waarschijnlijk niet om de definitieve versie gaat. Over de beelden is namelijk een watermerk zichtbaar. 'Alleen voor interne doeleinden', staat er. De gelekte aflevering is ook van lage kwaliteit.



De hackers stalen in totaal 1,5 terabyte aan data. Naast het script van Game of Thrones gooiden ze eerder ook al twee nog niet uitgezonden episodes van Ballers, Room 104 en de nieuwe serie Barry online.