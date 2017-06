Noel Gallagher sprakeloos om impact Oasis-song

Na de aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester werd in de stad een minuut stilte gehouden, waarna de aanwezigen spontaan Don't Look Back In Anger zongen. ,,Ik zat er thuis naar te kijken", vertelde Noel. ,,Voor het eerst van mijn leven was ik totaal sprakeloos. Ik werd er echt door gegrepen." De popster vertelde dat hij er nog steeds van onder de indruk is.