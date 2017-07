NPO Gemist krijgt een nieuw jasje

Frans Klein, de grote baas van de NPO, deed twee beloftes bij de lancering van NPO Start. Ook als je geen abonnement neemt op de Netflix-variant van de publieke omroep, kun je alles wat nu op tv te zien is nog minimaal zeven dagen terugkijken. De tweede belofte is dat alleen voor extra service betaald wordt. Daaronder valt het terugkijken in HD, maar ook bijvoorbeeld het terugkijken van de eerste vier seizoenen van hitserie Penoza, zodra het vijfde seizoen op tv komt.

Dat laatste is een optie die de publieke omroep voor het eerst kan aanbieden. Zo kon het zijn dat NPO-serie Flikken Maastricht eerder wel op RTL-dienst Videoland terug te kijken was, maar niet op Uitzending Gemist. Doordat de publieke omroep nu een eigen Video on Demand-platform heeft, kan het met de producenten van een serie afspreken dat de NPO de onlinerechten houdt. Voorheen waren er andere exploitatiemogelijkheden als Netflix, Videoland en dvd-verkoop.



Vooruit kijken

De mogelijkheid om programma’s of series vooruit te gaan kijken, wordt ook beperkt ingevoerd. ,,We gaan daarmee experimenteren”, legt Klein uit. ,,Als we een enorme scoop hebben in Zembla, kan het zijn dat we die al ’s middags online zetten. Maar we mogen ook door regels vanuit politiek Den Haag niet alles online zetten.”