NTR komt met 'DWDD voor kinderen'

De Boterhamshow moet een kruising worden tussen 'DWDD en andere latenighttalkshows', maar dan met poppen. Namen van de nieuwe personages zijn onder meer Opper de Pop, Nico de Neushoorn en Pi R. Kwadraat. Het is nog niet duidelijk wie de stemmen gaan inspreken voor Opper, Nico en Pi. De show wordt voortaan elke dag uitgezonden om 7.45 uur en is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 8 jaar.



De kinderen kunnen virtueel ook meedoen aan het programma door in te loggen. De NTR noemt het programma 'eigentijds'.

Geen Muppet Show

Er zijn ook scènes achter de schermen van het programma te zien, bijvoorbeeld in de schminkruimte of bij de receptionist. Maar de NTR stelt met klem dat De Boterhamshow niet op de The Muppet Show lijkt, waar ook regelmatig scènes achter de schermen van het programma plaatsvinden. ,,Alle poppen zijn ook in Nederland ontwikkeld", zegtmeindredacteur Ajé Boschhuizen in De Telegraaf.



Het populaire kinderprogramma Sesamstraat wordt nog in elk geval tot eind 2018 uitgezonden door de NTR, vertelt een woordvoerster. Wat er daarna met het programma gebeurt, is niet bekend.

Meneer Aart