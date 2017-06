Nu al wachtrij voor club Wes en Yo

Interview Christina: Met die heisa rond mijn moeder had ik er opeens 2000 volgers bij

11:26 Met ruim 28.000 instagramvolgers is Christina Curry, de dochter van Adam Curry en Patricia Paay, ondertussen zelf een BN'er. Dat het aantal likes stijgt als er iets rond haar moeder gebeurt, stuit haar tegen de borst. ,,Al die doorsnee Nederlanders moeten mij maar ontvolgen, want ze snappen mij toch niet'', zegt Christina over de documentaire Christina Curry - In Real Life.