O2 Arena in overleg over komst Ariana Grande

De zangeres is na de aanslag in de Manchester Arena, waar ze maandag optrad, teruggevlogen naar de Verenigde Staten. In haar laatste tweet schreef ze gebroken en sprakeloos te zijn.



In een verklaring laat de O2 aan de fans van Ariana weten: ,,We begrijpen dat jullie wachten op informatie of de geplande shows op donderdag en vrijdag doorgaan. We onderhouden nog steeds contact met de concertorganisatoren om een definitief besluit te nemen. Momenteel is er nog geen sprake van uitstel of afstel, anders dan mediaberichten beweren. Zodra we heldere informatie hebben laten we dit iedereen weten. Dank voor jullie begrip in deze moeilijke tijd voor alle betrokkenen."