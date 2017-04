Obama's met celebs gespot op superchique jacht

De Obama's verbleven de afgelopen weken op de Frans-Polynesische eilanden. Vlak voor de kust van Moorea, dat niet ver is gelegen van Tahiti, brachten ze vlak voor Pasen twee uur lang met vrienden door op het 138 meter lange jacht The Rising Sun. Bruce Springsteen, Tom Hanks en Oprah Winfrey, die door CNN het 'uber-elite pack' worden genoemd, waren ook aan boord.



Een fotograaf van persbureau AFP gaf beeld vrij waarop te zien is hoe Barack zijn vrouw op het bovendek fotografeert. Hoogstwaarschijnlijk liet Michelle haar stijltang in haar hut liggen en showde ze opnieuw haar natuurlijke krullen.



Boek

The Rising Sun behoort toe aan de Amerikaanse zakenman David Geffen, die in de jaren 70 een kortstondige relatie had met zangeres Cher. Sinds het ambtstermijn van Barack erop zit, wordt hij regelmatig met zijn vrouw op zonnige eilanden gespot. Begin februari deden ze met de Britse zakenman Richard Branson de Britse Maagdeneilanden aan.



Tussen het zonnen door werken de Obama's aan hun memoires. Volgens de Financial Times betaalt uitgeverij Penguin Random House 60 miljoen dollar voor de rechten van de twee biografieën.