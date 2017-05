OG3NE en vader woedend over 'schandalige uitlatingen' Bløf

,,Verbijstering... Na het stuk te hebben gelezen, begrijp ik mijn dochters maar al te goed", zegt Vol op Instagram. ,,Whatever wat men van mijn liedje vindt, iedereen weet dat mijn vrouw en haar lijden de inspiratiebron van Lights and Shadows is. Dieper vanuit ons hart kon dit liedje dus niet komen", gaat de vader van Amy, Shelley en Lisa verder. ,,Twistbaar blijft het of andere liedjes beter waren dan die van mij, maar dat 't ons om royalties te doen zou zijn is de meest schandalige uitspraak uit het hele stuk." OG3NE haalt vanochtend op Twitter hard uit naar Bløf-zanger Paskal Jakobsen. De zanger van de Zeeuwse band zegt vandaag in een interview met AD het songfestivalnummer dat hij voor de meiden schreef 'veel beter' te vinden dan 'Lights & Shadows'. De drie zusjes zijn het daar echter volledig mee oneens. De meiden reageren fel op Twitter. ,,Je bedoelt de poging die unaniem niet door de eerste ronde van de selectiecommissie kwam? Helaas blijft 't allemaal maar Bløf."

Familieband

,,Op verzoek heb ik dit jaar een liedje voor OG3NE geschreven, samen met een Engelstalige singer-songwriter", zegt Jakobsen vanochtend in deze krant. ,,Dat is uiteindelijk niet gekozen, hoewel ik het nog steeds veel beter vind dan het lied waarmee ze nu hebben meegedaan." De Bløf-zanger vermoedt dat de familieband reden was om te kiezen voor Lights and Shadows . ,,Dat was gemaakt door hun vader, begreep ik. Ik vraag me af waarom ze dan überhaupt al die andere componisten hebben gevraagd om te gaan schrijven. Blijkbaar wisten ze van tevoren wat het moest worden", aldus Jakobsen.

Statement

OG3NE heeft ook een officieel statement de deur uit gedaan naar aanleiding van de uitspraken van Paskal Jakobsen vanochtend in deze krant. ,,Hoe durf je te insinueren dat de keuze voor onze Eurovisie Songfestival inzending 'Lights and Shadows' gebaseerd zou zijn op mogelijk winstbejag d.m.v. royaltyopbrengsten? Iedereen weet dat de ziekte van onze moeder en haar lijden de inspiratiebron van Lights and Shadows is. Dieper vanuit ons vaders hart kon dit liedje dus niet komen. Dit is wat wij voor onze moeder en de mensen die in een soortgelijke situatie verkeren wilden zingen."



De drie zusjes hebben er geen problemen mee dat Jakobsen hun liedje minder vond. ,,Een ieder is natuurlijk vrij om een liedje goed of slecht te vinden, daar is totaal niks mis mee. Maar dat geld bij de keuze een doorslaggevende rol gespeeld zou hebben, is echt een schandalige uitlating. We hebben iedereen de mogelijkheid gegeven om liedjes in te sturen. Wat voor ons als een paal boven water stond is dat wij een liedje zochten met een boodschap waarin harmonieuze samenzang een 'must' zou zijn."



,,Lights and Shadows vertelde ons verhaal, stond voor meerstemmige samenzang en stond het dichtst bij ons, vandaar deze uiteindelijke keuze. Nederland heeft het lied omarmt en is achter OG3NE gaan staan en daar zijn wij bijzonder trots op en dankbaar voor. Meer mededogen en inlevingsvermogen zou misschien op zijn plaats zijn. Nu gaan we ons weer richten op zaken die belangrijker zijn in het leven. Het bijstaan van onze moeder in haar zware bestralingskuur.”



Jakobsen en Bløf laten weten niet te willen reageren op de ontstane commotie.