OG3NE flikt het! Nu door naar de grote finale

Zeker, ze waren bloednerveus geworden. Hoe langer het duurde voor Nederland werd genoemd finalist, hoe spannender het ook op het bankje van OG3NE werd. ,,We zijn ongelooflijk opgelucht.’’ Maar toen die opluchting was gezakt en duidelijk was dat de plaats in de eindstrijd van het Eurovisie Songfestival binnen is, maakt de euforie al snel plaats voor pragmatisme. ,,We gaan niet feesten straks, maar zo snel mogelijk naar bed,’’ vertelde Lisa Vol. ,,Vrijdag wordt een lange en belangrijke dag.’’



Want nu de finale bereikt is, wacht meteen een nieuw parcours richting de gewenste topklassering. Vanavond al moet het meidentrio opnieuw zingen voor de jurypunten. De repetities beginnen vrijdagmiddag al. ,,We zijn hier gekomen met een doel en dat is winnen. Daar gaan we nog steeds voor.’’



Toch waren er wel emoties geweest in de momenten na zenuwslopende finish van de tweede halve finale. De zussen belden meteen met moeder Isolde thuis in Fijnaart. Die vertelde haar dochters hoe ongelooflijk trots en blij ze was. ,,Ze zag dat we van elke seconde genoten. En dat was ook zo. Daarom wilde per se naar de finale. Dan mag het nog een keer.’’