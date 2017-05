OG3NE in glittercreaties van dezelfde ontwerper als 'scheurjurk'

VideoDe songfestivaloutfits van OG3NE zijn bekend. Het drietal gaat de aan hun zieke moeder opgedragen ballade Lights and Shadows zingen in zwarte glittercreaties . De met pailletten en nepkristallen geborduurde kleding is ontworpen door Tycho Boeker, die eerder de 'scheurjurk' van Trijntje Oosterhuis maakte en al jaren de blingbling-outfits bedenkt voor de Toppers.

,,De meiden zijn geen tieners meer, maar ook nog geen dames. Mijn uitdaging was dus dat het vooral niet te tuttig mocht worden", zegt de ontwerper die werkt onder de naam Prince Charming. ,,Rust in de kleding is ook belangrijk dus ik wilde ook niet te veel toeters en bellen die afleiden zodat je het liedje zelf niet meer hoort. Bovendien moesten de outfits passen bij hun karakter en de balans in de groep moet kloppen. Alle drie willen ze er natuurlijk zo voordelig mogelijk uitzien."



Volgens Boeker, zo vertelde hij de Telegraaf, moest het thema stoer, sterk en toch vrouwelijk zijn. ,,De meiden staan echt ergens voor. Ze lijken wel 1.80 meter in hun kleding terwijl ze toch echt klein van stuk zijn dus dat geeft extra uitstraling en silhouet."

Broekpak

De zussen dragen overigens niet allemaal hetzelfde. Amy heeft een 'stoer broekpak' aangemeten gekregen, Shelley een 'elegante cocktailjurk' met brede schouders en Lisa 'een sexy jurkje zonder dat ze een stoeipoes lijkt'. Elke outfit heeft een opengewerkt detail. Zo hebben Amy en Shelley een stukje 'verleidelijk bloot' op de heupen en komt het decolleté van Lisa's japon tot halverwege de buik. De outfits, die worden gecompleteerd met glimmende paalhakken, waren al langere tijd alleen in kleine kring rondom de zangeressen bekend. ,,Het moet tot in Kiev voor iedereen een grote verrassing blijven'', zo benadrukten de zussen keer op keer en ook gisteren nog.

Trijntje

Hoe de Nederlandse inzending eruit ziet, is al jaren één van de voornaamste bijzaken van het internationale liedjesfestijn. Zo baarde Trijntje Oosterhuis tijdens het Eurovisie Songfestival in Wenen in 2015 opzien door tijdens de repetities van haar lied Walk Along te verschijnen in een zwarte jurk met zogenoemd naveldiep scheurdecolleté. Die markante, door menigeen neergesabelde japon was vervolgens dagenlang trending topic.

Tijdens de halve finale droeg de toen net zwangere Trijntje niet de spraakmakende jurk, maar een oversized broekpak met laarsjes. Reden: ,,Daar voelde ik me zekerder en makkelijker in'', zei ze later. Na afloop van het festival werd ze uitgeroepen tot winnaar van de Barbara Dex Award, een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan de slechtst geklede artiest. De meiden van OG3NE hebben in hun knaloranje koffers overigens meerdere pakjes meegenomen naar Kiev.

Repetitie

OG3NE - gisteren gearriveerd in Oekraïne - heeft rond 14.20 uur de allereerste repetitie in de International Exhibition Centre in Kiev: de hal waar alles shows plaatsvinden. Kort daarvoor vindt nog een in-ear repetitie plaats: een technische test om te checken of de oortjes die de zangeressen tijdens hun optreden in hebben naar behoren functioneren. Tijdens de echte repetitie wordt ook duidelijk hoe de door de ervaren televisieregisseur Rolf Meter uitgewerkte act eruit gaat zien waarmee de zangeressen meermaals douze points hopen te scoren. Oftewel: wat zijn de visuele Eurovisie-wapens die OG3NE nog niet heeft getrokken?

Die uiteindelijke presentatie kan grote gevolgen hebben voor de peilingen waarin OG3NE nu nog op een achttiende plek staat. In 2014 stonden The Common Linnets (Ilse DeLange en Waylon) voor hun eerste repetitie laag in de internationale polls. Na hun eerste optreden in Kopenhagen met Calm after the storm werden ze steeds populairder. Uiteindelijk werden ze in de grote finale tweede achter winnaar: 'baardvrouw' Conchita Wurst. Het was de beste prestatie van Nederland sinds de winst van Teach-In in 1975.

