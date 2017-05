OG3NE: Startplek zes in grote finale is ons geluksgetal

De zussen Vol kregen de met roze, eetbare tulpen gedecoreerde megataart aangeboden in de tijdelijke NPO Radio 2-studio die zich in hun hotel bevindt. OG3NE blikte daar nog eens uitgebreid terug op gisteravond en dan vooral het moment dat ze hun finalekwalificatie te horen kregen. Shelley: ,,Toen er al acht finalelanden waren genoemd kregen we het wel een beetje benauwd.'' Amy had het niet meer. ,,Er liepen in de green room drie cameraploegen rond die steeds in de buurt stonden van mogelijke winnaars. Maar ze kwamen steeds niet bij ons. Wel op het allerlaatste moment en daardoor nam de spanning nog verder toe. Het was bijna niet te doen. Zó spannend.'' Toen OG3NE uiteindelijk als negende werd genoemd ging het dak er volledig af op het bankstel in de green room van het Exhibition Center. Lisa: ,,Hahaha, we riepen toen met z'n allen een soort maffe oerkreet. Geen idee hoe dat klonk. Ongetwijfeld insane . Als een stelletje holbewoners. We hadden onze emoties even niet meer onder controle.''

Hakken

Amy, Shelley en Lisa lagen gisteravond of eigenlijk vanmorgen vroeg pas laat op bed. ,,We hebben amper geslapen'', aldus een nog fris ogende Amy. Ze noemde de hectiek van de halve finale en alles wat daarna kwam 'fantastisch'. ,,Er was één nadeeltje. Toen we hadden gehoord door te zijn, hadden we maar amper een minuut om op onze hoge hakken naar het podium te rennen. Dat ging maar net goed.''



De zussen traden gisteren in de tweede halve finale als zesde op. Tijdens de eindshow moet OG3NE wederom als zesde zingen. En dat is volgens Shelley een goed voorteken. ,,Zes is mijn lievelings- en geluksgetal. Zo heeft het huis in Fijnaart waar we woonden ook dat nummer.''



Vanmiddag moeten Amy, Shelley en Lisa wederom aan de bak tijdens een repetitie voor de belangrijke generale die vanavond is. Dan treden alle 26 finaleacts op voor publiek en de vakjury's verdelen hun punten. Die tellen voor de helft mee in de finaleshow van zaterdag. Televoters uit alle deelnemende landen mogen dan ook hun stem uitbrengen. Topfavorienten voor het goud zijn nog steeds Italië, Portugal en Bulgarije. OG3NE, zo blijkt uit polls, kan rekenen op een plek in de top 10.