OG3NE stijgt na eerste repetitie flink bij bookmakers

Tijdens de eerste repetitie werd duidelijk dat de ervaren televisieregisseur Rolf Meter koos voor de projectie van bloesems op de achtergrond en een aantal kaarsen op de vloer die is bedekt met paarse Led-verlichting. Onder andere de zin 'Cry no more' is op een gigantisch scherm afgebeeld. Amy, Shelley en Lisa lijken op het podium een vaste plek te hebben. Tijdens het refrein wordt met de heupen gewiegd. De zussen waren voor hun eerste showtje best nerveus. ,,Logisch, want het is onze eerste repetitie'', aldus een stralende Amy. Shelley: ,,Eindelijk kunnen we het podium op om te checken of onze outfits matchen bij het licht.'' Lisa liet weten dat zij en Amy en Shelley 'on stage' willen benadrukken dat ze totaal verschillend zijn. ,,We willen dicht bij onze eigen karakters blijven. Om die reden dragen we ook afwijkende outfits.'' De drie zijn erg blij met hun kostuums. Lisa: ,,Een beetje glamour maar toch klassiek.''