'Ongeïnspireerde Mariah Carey wijst begeleiding af'

,,Wanneer ze iets niet wil, doet ze het ook niet. Ze geeft een lusteloos optreden en ze geeft er geen fuck om", aldus Anthony Burrell, die zelf kort na Mariah's desastreuze nieuwjaarsoptreden aan de kant werd geschoven, tegen Comfort. Volgens hem wordt de zangeres nu omringd door een onervaren team en tast dat haar status aan. ,,Ze wordt niet begeleid of geregisseerd. Ze is weer terug bij af."

Het bewuste filmpje werd vorige maand massaal gedeeld op sociale media. Tijdens het fragment verzet Mariah (47), die een verveelde indruk maakt, amper een voet terwijl haar dansers er het beste van proberen te maken. Ook wordt ze kort opgetild en moet een van haar dansers haar microfoon voor haar vasthouden.

Tijdens de jaarwisseling liep het liveoptreden van Mariah op Times Square in New York volledig in de soep. De diva stopte prompt met zingen en was zichtbaar gefrustreerd. Haar team beweerde later dat haar optreden gesaboteerd zou zijn.