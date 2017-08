Ontvoerde Natascha Kampusch komt met eigen sieradenlijn

Volgens persbureau Belga vormt de bloem de rode draad van haar ontwerpen, die tussen de 70 en 90 euro kosten.



In een interview dat ze deze week gaf, vertelt Kampusch verder dat ze zich enorm heeft geërgerd aan het verzoek van het blad Playboy of ze iets voelde voor een fotoreportage. De twintiger is nog steeds single, al heeft de Oostenrijkse inmiddels wel een aardige man leren kennen.



Kampusch werd in 1998 ontvoerd toen ze onderweg was naar school. Haar ontvoerder, Wolfgang Priklopil, sloot haar acht jaar op in een kelder. Ze slaagde er in augustus 2006 in te ontsnappen. Haar ontvoerder pleegde op zijn vlucht zelfmoord door voor een trein te springen.