'Overdonderend, legendarisch, psychedelisch'

Geluid, daar gaat het allemaal om bij de Pink Floyd-tentoonstelling in het Victoria and Albert Museum. Als je binnenstapt, krijg je direct een koptelefoon op. Muziek aan en gaan. Het eerste waar je doorheen loopt is een zwart-wit busje, een voor de gelegenheid nagebouwde versie van het originele eerste tourbusje van Pink Floyd. Destijds, in 1965, aangeschaft voor 20 pond. De route brengt je in een bont uitgelichte kamer, met een plafond waarop videobeelden van bewegende vloeistoffen zijn geprojecteerd. Aan de muur hangen krantenknipsels over de eerste optredens van de band. ,,We proberen hier het gevoel van de legendarische underground UFO Club op te roepen", vertelt Victoria Broackes, curator van het Victoria and Albert Museum. ,,Ondanks dat deze psychedelische club niet zo heel lang heeft bestaan, was hij heel belangrijk in de swinging sixties." In de UFO Club was Pink Floyd in 1965 de huisband: ,,Dat was voor ze hun eerste single hadden uitgebracht, nog voor ze te belangrijk waren geworden en niet meer elke vrijdag konden komen spelen."

Muziekpensioen

De tentoonstelling is een eerbetoon aan een van de meest succesvolle bands in de geschiedenis. Precies vijftig jaar geleden brachten ze hun eerste single, Arnold Layne, uit. Al snel groeide de groep uit tot een toonaangevende, vooruitstrevende rockband, die ook live bleef verrassen. Ondanks dat een aantal bandleden is overleden en de overgebleven leden meestal van hun muziekpensioen genieten, blijft Pink Floyd albums verkopen. In totaal gingen er in 50 jaar meer dan 300 miljoen platen over de toonbank. De opzet van de tentoonstelling is simpel: je loopt door verschillende ruimtes waarin aan de hand van de albums in chronologische volgorde een tijdvak wordt behandeld. De uitvoering is minder rechttoe rechtaan: het is een overdonderende combinatie van tekst, muziek, video, audio, projecties, hologrammen en voorwerpen uit de rijke geschiedenis van Pink Floyd. Van de gitaren van David Gilmour tot een zes meter hoge discobal uit het decor van een van de tours: er is ontzettend veel te zien. De techniek is mooi: je koptelefoon houdt bij waar je precies staat. Zo verandert de muziek per ruimte, en als je voor een scherm staat waarop iemand iets vertelt, schakelt je koptelefoon naar dat geluid. In de ruimte die vooral is gereserveerd voor verschillende muziekinstrumenten, staan ook elektronische mixtafels waar je zelf je eigen versie van de hit Money kunt maken.

Hologram

Ander hoogtepunt is de kamer van het album Dark Side of the Moon. In een pikzwarte zaal staat een hologram van een prisma, tegen een achtergrond van bewegende sterrenstelsels. ,,Daar kun je naar het hele album luisteren", zegt curator Broackes. ,,We vonden het een misdaad om dat album op te breken. Maar we hopen wel dat mensen daar niet de hele dag blijven staan, want anders komen we in de problemen", lacht ze. ,,Dan kunnen er een stuk minder bezoekers naar binnen."



Eerder bracht het Victoria and Albert Museum de succesvolle 'David Bowie is'-tentoonstelling, die later doorreisde en in het Groninger Museum meer dan 200.000 bezoekers trok. Victoria Broackes hoopt hetzelfde voor Pink Floyd: ,,We hebben toen bewezen dat we het konden, dat we muziekoptredens tot leven kunnen wekken in een museum. Als deze tentoonstelling ook succesvol is, dan gaan we zeker weer een wereldtour organiseren. Hopelijk komen we ook naar Nederland.''



Wie daar niet op wil wachten, kan tussen 13 mei en 1 oktober terecht in het Victoria and Albert Museum in Londen voor The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains. Maar pas op: de komende twee maanden zijn de weekeinden al uitverkocht.