Overdosis vitamine D voor Kelly en nieuw huis voor Douwe

De plant van Douwe

Singer-songwriter Douwe Bob verkast binnen zijn geliefde stad Amsterdam. De knappe muzikant scoorde een appartement op het Borneo-eiland. Vintage rode barkrukken, zijn jukebox en een gigantische kamerplant shinen in zijn nieuwe woonkamer.

'Hello baby'

We zijn van Chantal Janzen gewend dat ze mysterieus uit de hoek kan komen, maar deze update is wel heel erg geheimzinnig. Zonder enig bijschrift staat er in een fotootje met gouden ballonletters op haar Twitter- en instagramaccount geschreven: HELLO BABY. De 38-jarige presentatrice wordt overladen met felicitaties, maar of Chantal echt zwanger is, is niet bevestigd.

Johnny: Vet joh

Waar De Mol is? Nou, in Kenia. En hij is zo blij als een kind, getuige zijn laatste selfie met een tevreden olifant.

De selfie van Kel

Kelly van der Veer werkt keihard aan haar kleurtje. Ze is inmiddels bijna net zo donker als haar haarkleur, maar volgens haar volgers is La Van der Veer 'heerlijk bruin'. Gekleed in een lichtroze jasje, dat haar getinte huidje nog meer accentueert, is ze klaar voor een 'belangrijke afspraak'.

Niels zit in een hokje

Niels Geusebroek is een van de BN'ers die zich een dag lang laat opsluiten in een klein hokje. Dat doet hij voor de organisatie Free A Girl, die geld ophalen voor meisjes die slachtoffer zijn van kinderprostitutie.

Armin door het dolle heen

Armin van Buuren beleefde dit weekend een hoogtepunt met zijn jublieumshow in de Arena. Via Instagram bedankt hij zijn fans. 'Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik me nu voel'.

Grappige Loretta

Hoera voor Loretta! De vrolijke Koffietijd-presentatrice blaast 61 kaarsjes uit in de zonnige tuin van het koffietijdhuis in 't Gooi.