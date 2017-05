Paris Jackson voor dakloze aangezien op filmset

Ariana Grande massaal gedownload als eerbetoon voor overleden fans

25 mei Fans van Ariana Grande zijn op social media een actie gestart om het nummer One Last Time op nummer één te krijgen in de Britse iTunes-hitlijst. Op Twitter roepen de fans iedereen op om het liedje te downloaden ter nagedachtenis aan de 22 doden en 59 gewonden die vielen tijdens het concert van de popster maandag in Manchester.