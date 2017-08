Penoza populair in het buitenland: al vijf remakes

De serie over een huisvrouw die door de dood van haar man wordt gedwongen een maffiasyndicaat over te nemen, werd de afgelopen jaren opnieuw gemaakt in de Zweden, Polen, de VS, Rusland en Slowakije. In de laatste drie landen bleef het bij één seizoenen; in Polen werden er twee seizoenen geproduceerd. In Zweden is Penoza van deze vijf landen het succesvolst, hier is momenteel een derde reeks in de maak.



De Nederlandse versie van Penoza is naast Nederland uitgezonden in België en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland wordt de hoofdrol van Carmen van Walraven al vanaf het begin vertolkt door actrice Monic Hendrickx. Andere belangrijke rollen worden gespeeld door Loek Peters, Gijs Naber, Sigrid ten Napel, Raymond Thiry, Olga Zuiderhoek en Hajo Bruins.