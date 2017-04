Peter Jan Rens verbijsterd over stoppen realitysoap

Vreemdgaan

Voor Doen ze 't of doen ze 't niet ging de familie Rens verder dan ooit. ,,Maak je een mooie serie die niet slecht scoort en waarin je verder gaat dan ooit in een reality... Waarin we, mijn vrouw en dochter, ons echt laten zien... Net als Ozzy dat deed in de VS... Krijg je mooi alle critici, NRC-youpen en AD-angela's over je heen, zoals dat gebruikelijk is met een hartstochtelijk programma.''