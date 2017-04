'Peter R. de Vries bedreigd met betonschaar tijdens afspraakje'

In de video, die op sociale media rondzwerft en werd opgepikt door diverse media, is op opgenomen camerabeelden te zien dat De Vries het huis van de dame betreedt met zijn capuchon op. Enkele minuten later stormt de boze man de woning binnen en maakt De Vries voor van alles uit. ,,Ja Peter, nu ben je het mannetje niet meer!", klinkt het uitdagend. Gevolgd door: ,,Wat ben je trouwens een oud mannetje, Peter. Je ziet er slecht uit."



De man heeft zelfs de politie ingeschakeld om De Vries uit de woning, die nog op zijn naam staat, te laten verwijderen. Agenten wijzen de misdaadverslaggever erop dat het verstandig is om het afspraakje te beëindigen, waarop hij even later zijn jas tevoorschijn haalt.