Peter R. de Vries naar SBS?

De Vries over een mogelijke overstap in RTL Boulevard: ,,Ja waarom niet. Ik heb in het verleden altijd met veel plezier programma’s voor SBS 6 gemaakt.’’

Met De Mol als volledig eigenaar van de SBS-zendergroep barst de vraag los of hij presentatoren van concurrent RTL zover krijgt te verhuizen. Peter R. de Vries is de eerste die openlijk toegeeft hierover in gesprek te zijn. Zoon Johnny de Mol gaf eerder aan voorlopig bij RTL te blijven. Daar heeft hij net een nieuw meerjarig contract getekend. Zijn tante Linda de Mol, ook een RTL-ster, tekent telkens maar voor één jaar bij. Veel mensen in tv-land zouden niet van hun stoel vallen wanneer zij besluit haar broer te volgen.

Als bezitter van SBS zal John de Mol volgens mediakenners ook nog eens kritisch kijken naar de tv-formules uit zijn eigen Talpa-stal die nog bij RTL lopen. The Voice of Holland bijvoorbeeld? Fons Van Westerloo (tot 2003 de baas van SBS) eerder in het AD: ,,Waarom niet. Het is toch gek als je 100 procent eigenaar van SBS bent en zo'n groot programma bij de concurrent laat zitten?''