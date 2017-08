Polanski weer beschuldigd van seks met minderjarige

Robin zegt nu met haar verhaal te komen, omdat ze woedend is over uitspraken van Samantha Geimer. Het slachtoffer in het seksschandaal waarvoor Polanski in 1977 de VS ontvluchtte, gaf eerder dit jaar aan dat ze de zaak achter zich heeft gelaten en de regisseur wat haar betreft niet langer gestraft hoeft te worden. Ze zou af en toe zelfs contact hebben met Polanski.

Het is de derde keer dat Polanski wordt beschuldigd van seks met een minderjarige. In 2010 deed Charlotte Lewis haar verhaal over een incident in 1982, waarbij de regisseur zich aan haar opdrong. Ook zij was op dat moment zestien. Polanski is in die zaak nooit aangeklaagd.