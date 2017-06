Postuum Walk of Fame-ster voor Steve Irwin

'Skinhead' Johnny de Mol verhuist van Amsterdam naar Goois landgoed

17:06 Johnny de Mol (38) verhuist na 20 jaar van de hoofdstad naar het Gooi. De De Moltelg laat zijn geliefde penthouse in hartje Amsterdam achter zich voor een villa in Blaricum dichterbij zijn familie. Daar is hij binnenkort te spotten met een extreem kapsel.