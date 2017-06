Postzegel Audrey Hepburn brengt 150.000 euro op

Deze artiesten zingen lied voor slachtoffers fatale brand Londen

13:25 Simon Cowell heeft zijn sterrencast bij elkaar. Meer dan 20 artiesten hebben het nummer Bridge over troubled water van Simon & Garfunkels opnieuw ingezongen. De opbrengst van alle downloads gaat naar de overlevenden en de nabestaanden van de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower in Londen. Herkent u niet alle sterren? Geen nood. Voor het gemak hebben we in de clip de namen toegevoegd van degene die aan het zingen is.