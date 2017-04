Psychiater: Geestelijke problemen Rachel Hazes moeten serieus zijn

Volgens Bakker, die benadrukt de situatie van Rachel Hazes niet te kennen, is het aantal bedden op psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen anno 2017 schaars. ,,De plekken die er zijn worden eigenlijk alleen bezet door mensen die acute en extreem geestelijke nood hebben. Iemand met 'doorsnee' depressieve klachten wordt in geen geval op zo'n afdeling opgenomen. Ik denk, op basis daarvan, dat er meer aan de hand moet zijn met mevrouw Hazes. Ze ligt daar immers niet zo maar.''



Bakker stelt dat is ziekenhuizen doorgaans psychiatrische patiënten worden opgenomen met wat hij noemt een 'combinatieproblematiek'. ,,Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die behalve in grote geestelijke nood suïcidaal zijn of verslaafd zijn aan alcohol, drugs of medicijnen. Als iemand een gevaar voor zichzelf of de omgeving is, wordt hij of zij hoe dan ook opgenomen. Lichtere gevallen krijgen hulp in reguliere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg'', verzekert Bakker.



Hij denkt dat Rachel zich op vrijwillige basis heeft laten opnemen, omdat de familie dat liet doorschemeren in een officieel statement. Daarin staat dat Rachel na goed overleg met haar directe omgeving besloot hulp te zoeken. ,,Maar ik heb geen flauw hoe het kan dat zij in het ziekenhuis ligt. Mogelijk is de diagnose geweest dat dringende hulp op korte termijn echt noodzakelijk is. Haar omgeving of psychiater kan haar die kant op hebben gestuurd, waarna mevrouw overstag is gegaan.''