Rapper Chance regelt kaartjes Coldplay voor doodziek meisje

De 17-jarige Heidi Hernandez lijdt aan een ernstige leveraandoening. Op 9-jarige leeftijd onderging ze daarom al eens een levertransplantatie. Helaas keerde de ziekte terug, waardoor ze opnieuw een nieuwe lever nodig heeft. ''Ik werd erg depressief en ik was niet meer in staat om naar school te gaan. Ik begon naar Coldplay te luisteren, waardoor ik mij een stuk beter voelde'', legt Heidi uit aan de lokale zender ABC7 News. Haar grote droom is dan ook om naar een concert van de Britse band te gaan en frontman Chris Martin te ontmoeten.

Meelevende baas

Ondanks haar verslechterende gezondheid gaat Heidi weer naar school en werkt ze ook nog eens parttime in een pizzeria. Haar baas besloot daarom iets moois voor haar te doen. Via via kwam hij terecht bij Chance the Rapper en vroeg hem of hij kaartjes kon regelen. En voor de bekende weldoener was dat geen probleem.