Realityster Whitney Port 'baalt' van zwangerschap

Afghaanse Abobaker (13) zingt sterren van de hemel

11:39 Vier jaar geleden vluchtte de 13-jarige Abobaker Rahman vanuit de Afghaanse hoofdstad Kaboel naar Europa. Gisteren was de jongen te zien bij de Belgische 'The Voice Kids', waar hij moeiteloos het nummer My Heart Will Go On van Céline Dion zong. ,,Ik zing dit voor alle vluchtelingen die van hun eigen land naar een ander land zijn gegaan'', vertelde hij aan de jury.