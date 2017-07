Recensies van nieuw verschenen albums

BLUES/ROCK Geen jaar gaat voorbij zonder een livealbum van bluesrockgitarist Joe Bonamassa (40). Live at Carnegie Hall is al nummer 15 in evenzoveel jaar. Toch is deze show in de fameuze New Yorkse concertzaal een bijzonderheid. Bonamassa kiest voor een volledig akoestische benadering. Die soberheid geeft nieuwe diepte aan oude songs als Driving Towards the Daylight en de arbeidersevergreen How Can a Poor Man Stand Such Time and Live? Geen wonder dat Bonamassa, die als altijd liever een gitaarsolo te veel dan één te weinig speelt, in ons land zoveel fans heeft. (Stefan Raatgever)