Rechter weigert verkrachtingszaak Polanski te laten rusten

Stampvol Lowlands zwicht ondanks 'lekke' hoofdtent niet voor de regen

18 augustus De poncho is niet te missen, net als de kleurrijke regenlaars. Maar de eerste dag van Lowlands is tot nu bij lange na niet in het water gevallen. En dat gaat naar alle waarschijnlijkheid ook niet gebeuren. Een klein buitje kan werkelijk niks negatiefs inbrengen op het strak uitverkochte festival in Biddinghuizen. Het overduidelijke hoogtepunt deze eerste dag: de Jamaicaanse cultheld Sean Paul.